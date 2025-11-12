Шофьор, разминал се с колите на НСО: Помислих, че това е краят, дори не намалиха

Те не намалиха. Просто летяха право срещу мен в моята лента. Черни, заплашителни джипове, предвождани от полицейска кола със светлини. За миг замръзнах. Помислих си, че това е краят. Това разказва Петър Иванов, един от десетките шофьори, станали неволни участници в поредната демонстрация на сила от страна на Националната служба за охрана (НСО). Случаят, заснет на видео по пътя Пловдив-Карлово, отново разпали обществения гняв и повдигна болезнени въпроси за поведението на хората, които би трябвало да ни пазят, а вместо това се превръщат в заплаха на пътя.

"Присветнаха ми, сякаш аз съм престъпникът", разказва мъжът.

Петър пътува към дома си, когато вижда задаващия се кортеж. "Всичко стана за не повече от 10-15 секунди, но се усеща като цяла вечност, когато виждаш как няколко тона ламарина летят срещу теб", споделя той с все още треперещ глас.

"Първо видях полицейската кола. Реших, че има инцидент напред и инстинктивно намалих скоростта. Но веднага след нея се появиха те. Движеха се изцяло в насрещното, моето платно. Дори не правеха опит да се приберат. Тогава един от джиповете ми присветна с дълги светлини. Представете си – те са в нарушение, а ми светят, за да се махна от пътя им. На практика ми казваха: "Махни се или ще те убием". Сякаш аз съм престъпникът, който им пречи", разказва Петър, цитиран от taralej.

В паниката си той успява да свие рязко вдясно, качвайки две от гумите си на банкета.

"Разминахме се на сантиметри. Усетих въздушната струя от тях. Сърцето ми щеше да изскочи. Зад мен други коли също отбиваха панически. Беше абсолютен хаос, провокиран от тяхната арогантност. Не ги интересуваше, че може да причинят верижна катастрофа. Важното беше те да минат".