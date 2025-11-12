Четирима задигаха забравена чанта с пари в голям магазин в Разлог

Четирима души са задигнали забравена чанта с пари и дебитни карти от магазин на голяма търговска верига в Разлог. Във вторник в РУ-Разлог е получено съобщение от жителка на гр. Банско, че в обедните часове, след като е пазарувала в магазин на голяма търговска верига в гр. Разлог е забравила хартиена чанта. В нея имало дебитни карти и сумата от около 2 100 лева.

Работещите по случая полицейски служители са предприели незабавни действия и установили, че чантата е намерена от четирима мъже на 23, 26, 35 и 37 години от гр. София. Те са извършили неправомерно теглене на парична сума от дебитните карти, но изтеглените пари, както и плика с паричната сума и дебитните карти са предадени от тях на органите на реда. Работата по случая продължава. Уведомена е ОП-Благоевград.