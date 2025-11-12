ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Русе е домакин на национална конференция за превен...

Заснеха Северно сияние в България (Видео)

Снимка: Dimitar Dimitrov, фейсбук

В последните 24 часа мощна геомагнитна буря удари Земята. Като резултат от нея, в България можеше да се наблюдава Северно сияние. Слънчевите изригвания бяха регистрирани от Геомагнитната обсерватория в Панагюрище.

Северното сияние (Aurora Borealis) възниква, когато заредени частици от Слънцето навлизат в земната атмосфера и взаимодействат с молекулите на въздуха. В резултат на това се излъчва светлина в различни цветове, която образува красиви светлинни форми и дъги по небето.

Обикновено явлението се наблюдава в близост до полюсите, но при силни геомагнитни бури може да се види и в умерените ширини, какъвто е случаят с България, съобщава Нова тв.

Снимка: Dimitar Dimitrov, фейсбук

