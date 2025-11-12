ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Сухопътните войски ще честват своя боен празник на 19 ноември

СНИМКА: Министерство на отбраната

По утвърдена традиция на 19 ноември Сухопътните войски честват своя боен празник – 147 години от създаването на Сухопътните войски и 140 години от победата на славната българска пехота в Сръбско-българската война. На 19 ноември 2025 г., сряда, годишнината ще бъде отбелязана със следната програма:

От 09.10 часа - ритуал по поднасяне на венци и цветя пред паметник „Петимата капитани" в гр. Сливница; Пеши марш „По стъпките на Сливнишките герои" от паметника на „Капитаните" до гранитен монумент „Героите на Сливница" в центъра на града;

От 10.00 ч. - ритуал по поднасяне на венци и цветя на гранитен монумент „Героите на Сливница" в центъра на града;

От 11.00 ч. – кулминация на бойния празник на Сухопътните войски пред Пантеона на загиналите в Сръбско-българската война в с. Гургулят, съобщиха от пресцентъра на министерството на отбраната. 

СНИМКА: Министерство на отбраната

