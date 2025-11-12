Работник падна от 1,5 м, счупи си крака

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Мъж падна от 1.5 метра височина по време на строителни дейности на жп спирка Стамболово, съобщиха от Областната дирекция на МВР - София.

Около 13.15 часа вчера в РУ-Ихтиман постъпил сигнал от столична болница за приет мъж с открита фрактура на подбедрица, пострадал на строителен обект.

Полицейските служители изяснили, че 46-годишният работник от ботевградското село Литаково е извършвал строителни дейности по реконструкция на жп спирка Стамболово, по време на които се е подхлъзнал и е паднал на земята от около 1.5 метра височина.

По случая се води разследване под ръководството на прокуратурата.