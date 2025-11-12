Медици от пловдивска болница блокираха булевард, несъгласни със смяната на шефа им (Видео, снимки)

Поискаха въпросът да стигне до Бойко Борисов, той щял да възстанови справедливостта

"Нашият глас е най-важен. Не може един директор, който е вдигнал на крака цяла болница, да няма визия за управлението й".

Това заяви д-р Анеса Георгиева от УМБАЛ "Пловдив". Тя и десетки нейни колеги блокираха булевард "България" в защита на своя шеф д-р Динчо Генев. За мястото му е избран с конкурс младият д-р Йовко Червенков от Асеновград, чийто чичо д-р Иван Червенков е депутат от ГЕРБ. Лекари и персонал не са съгласни със смяната и държат на Генев. Други пък посочват, че младият лекар има по-добра визия за втората по големина болница в Пловдив. Няма да спрем дотук и цяла седмица ще блокираме, заканиха се протестиращите. Снимка: Никола Михайлов

"Тези конкурси са направени за определени хора", заявиха днес протестиращите, които носеха плакати "Подкрепа за д-р Генев" и "Няма да спрем дотук". Те заприщиха за минути кръстовището на ул. "Дилянка" с бул. "България" и се заканиха, че това ще се повтори във всеки работен ден до следващата сряда.

По думите им конкурсът за избор на 38-годишния ортопед бил нагласен. И сочат, че пръст в работата има влиятелен пловдивчанин в ръководството на НЗОК.

"Не е взето нашето мнение, никой не ни е отговорил, никой не ни е уведомил. Притесни ни това, че сякаш ние сме невидими и незабележими", каза д-р Георгиева, която завежда детското отделение.

По думите на протестиращите в болницата работят малко под 800 души, като 70% от тях подкрепяли настоящия шеф. "Възмутени сме, защото отношението към нас е отвратително. Ние сме интелигенцията на България", каза д-р Трендафила Тошева, която завежда физикалната терапия и рехабилитация. Тя също изказа съмнения, че конкурсът бил проформа и поиска Бойко Борисов да бъде запознат със случващото се, понеже той бил "справедливият човек в тази държава и той трябва да възстанови правдата в болницата". Според протестиращите конкурсът бил нагласен за д-р Червенков. Снимка: Никола Михайлов

Според медицинската сестра Елена Димитрова пък новият директор искал да прави много ненужни промени. "Болницата се движи доста добре, работи и няма смисъл от тези новости. Няма нужда от промяна в нещо, което доказано работи", категорична беше тя.

Медиците останаха половин час в района на кръстовището, след което се отправиха обратно към болницата.

Поддръжници на д-р Червенков смятат, че той ще тласне здравното заведение напред. А тези, които протестирали, искали да се запази статуквото.

"Да, Генев обнови значителна част от апаратурата, но много известни лекари напуснаха болницата по негово време", посочват тези, които не са сред протестиращите.