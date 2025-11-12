ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Започва ремонтът на истинската сграда на Народното събрание

Руши се сградата на Народното събрание в София Снимки: Георги Палейков

От направление „Архитектура и Градоустройство" (НАГ) към Столична община е издадена виза за проектиране на основен ремонт, възстановяване, реставрация и подобряване на функционалността на сградата на Народното събрание. Това съобщи в профила си във Фейсбук кметът на район „Средец" Трайчо Трайков.

При извършването на дейностите не се допуска промяна на кота корниз, кота било, наклона на покрива и други намеси, които биха променили външния обем на сградата, уточнява Трайков.

Приятен ден избягвайте да минавате под стрехите на Народното събрание, призовава той.

За рушащата се сграда съобщи Трайков преди дни.

Ремонтът на сградата трябваше да започне още през 2023 година, когато депутатите се преместиха в бившия Партиен дом. За изминалите две години обаче видим резултат няма.

Сградата на Народното събрание е една от първите обществени сгради, построени след Освобождението.
Правителственото решение за построяване на сегашната сграда на Народното събрание е взето на 4 февруари 1884, като по това време министър-председател е Петко Каравелов. Проектът е изработен от архитекта Константин Йованович.
Сградата на парламента заема централно положение в композицията на площад „Народно събрание". Стилът ѝ е неоренесанс, като на фронтона е изписан девизът „Съединението прави силата", част и от националния герб на България. Сградата е исторически, архитектурен и художествен паметник на културата от национално значение.

