Радев със съболезнователно писмо до Ердоган по повод катастрофата на турския военен самолет

Държавният глава Румен Радев изпрати съболезнователно писмо до президента на Република Турция Реджеп Тайип Ердоган по повод катастрофата на военнотранспортен самолет C-130 на турските военновъздушни сили в близост до границата между Грузия и Азербайджан, при която загинаха 20 турски военнослужещи. Това съобщиха от прессекретариата на президентството.

Българският президент изразява от името на българския народ и от свое име съболезнования на семействата на загиналите, както и съпричастността си с всички работещи на нелекото и отговорно професионално поле на отбраната.