Обвиниха рецидивист за кражба на бус

1444
Софийска районна прокуратура обвини и задържа 29-годишен мъж за кражба на бус.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 04.11.2025 г. от обособен платен паркинг в гр. София, обвиняемият В.К. е откраднал моторно превозно средство марка „Мерцедес", с намерение противозаконно да го присвои. Деянието е извършено при условията на опасен рецидив. Това съобщиха от пресцентъра на Софийската районна прокуратура. 

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода".

В.К. е осъждан. С постановление на наблюдаващ прокурор обвиняемият е задържан за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено искане от прокурор в Софийски районен съд за определяне на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо обвиняемия.

