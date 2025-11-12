Трамвай блъсна момиче на 11 години с колело на "Граф Игнатиев" в София (Видео, снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Трамвай е блъснал момиче на улица "Граф Игнатиев" в района на площад "Славейков", съобщават очевидци в социалните мрежи.

На място са пристигнали полицейски патрул, служители на пътна полиция, линейка и пожарен автомобил. Мястото на инцидента е оградено с ленти.

При инцидента е пострадало 11-годишно дете. То е откарано в болница, все още не се знаят подробности за състоянието му. Детето е било на колело, когато е станал инцидентът. По първоначални данни то е добре, но е откарано за всеки случай за изследвания.

Инцидентът е станал между ул. "Граф Игнатиев" и ул. "Уилям Гладстон". Предстои да се прегледат записите от камерите на трамвая, за да се установи причината за инцидента.

От "Пирогов" потвърдиха за "24 часа", че дете, пострадало в центъра на София, е докарано в спешния институт. Настанено е в противошокова зала, където му правят подробни прегледи и изследвания за уточняване на състоянието.