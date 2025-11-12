ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Баскетболистките на България биха с 93 точки Азерб...

Времето София 14° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21700030 www.24chasa.bg

Трамвай блъсна момиче на 11 години с колело на "Граф Игнатиев" в София (Видео, снимки)

7844
снимка: Георги Палейков

Трамвай е блъснал момиче на улица "Граф Игнатиев" в района на площад "Славейков", съобщават очевидци в социалните мрежи.

На място са пристигнали полицейски патрул, служители на пътна полиция, линейка и пожарен автомобил. Мястото на инцидента е оградено с ленти.

При инцидента е пострадало 11-годишно дете. То е откарано в болница, все още не се знаят подробности за състоянието му. Детето е било на колело, когато е станал инцидентът. По първоначални данни то е добре, но е откарано за всеки случай за изследвания. 

Инцидентът е станал между ул. "Граф Игнатиев" и ул. "Уилям Гладстон". Предстои да се прегледат записите от камерите на трамвая, за да се установи причината за инцидента.

От "Пирогов" потвърдиха за "24 часа", че дете, пострадало в центъра на София, е докарано в спешния институт. Настанено е в противошокова зала, където му правят подробни прегледи и изследвания за уточняване на състоянието. 

                                                                                                                                                                                                                             

снимка: Георги Палейков
Снимка: Катастрофи в София . Nikolay Shopov
снимка: Георги Палейков
снимка: Георги Палейков
снимка: Георги Палейков
снимка: Георги Палейков
снимка: Георги Палейков
снимка: Георги Палейков
снимка: Георги Палейков
снимка: Георги Палейков
снимка: Георги Палейков
Снимка: Катастрофи в София . Nikolay Shopov
снимка: Георги Палейков
снимка: Георги Палейков
снимка: Георги Палейков
снимка: Георги Палейков
снимка: Георги Палейков
снимка: Георги Палейков
снимка: Георги Палейков
снимка: Георги Палейков
снимка: Георги Палейков
Снимка: Катастрофи в София . Nikolay Shopov
снимка: Георги Палейков
снимка: Георги Палейков
снимка: Георги Палейков
снимка: Георги Палейков
снимка: Георги Палейков
снимка: Георги Палейков
снимка: Георги Палейков
снимка: Георги Палейков

Posted by Nikolay Shopov on Wednesday, November 12, 2025

Posted by Nikolay Shopov on Wednesday, November 12, 2025

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Български Фермер

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Проф. д-р Калоян Давидов: Нов метод при леко до умерено увеличена простата връща силата на струята без операция (Видео)