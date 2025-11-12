Бившият шеф на митницата в Пловдив пробвал да освободи цигари, проверявани дали не са менте

Две коли с митничари летели към ГКПП "Капитан Андреево" със 180-190 км/час и включена светлинна сигнализация

Бившият шеф на пловдивската дирекция "Митници" Мирослав Беляшки се опитал да освободи от ГКПП "Капитан Андреево" цигари, за които се проверявало дали не са менте. Тирът бил задържан на митнически пункт на 12 април т. г. заради възникнали съмнения, че в брандирането на кутиите има нарушения на интелектуалната собственост, и се очаквал отговор от притежателя на мярката. Това стана ясно от разпита на главния инспектор в пловдивската митница Ангел Ермов, един от двамата служители, с които Беляшки отишъл до "Капитан Андреево" на 17 април, за да отмени задържането на стоката и да уреди конвоирането й през страната. Ермов беше изслушан по делото, с което Беляшки оспорва заповедта за уволнението си пред Административния съд. Той е категоричен, не е нарушавал закона и фактите са третирани превратно.

"Тръгнахме сутринта на 17 април - Беляшки беше със служебно волво, ние го следвахме с дачия. В Пловдив и през целия път се движехме с включена светлинна сигнализация, престроявахме се неправилно, а на магистралата пътувахме със 180-190 км/час", разказа още Ермов. Когато стигнали ГКПП-то, началникът на митническия пункт там Валери Стайков им обяснил защо е задържан товарът.

Сегашният директор на митницата в Пловдив Румен Бабов, към онзи момент заместник на Беляшки, заяви, че понятие като конвоиране на товар в митниците няма и че в дългата му практика не е имало подобен случай. Началникът на местния отдел "Митническо разузнаване и разследване" Васил Петров пък каза, че Беляшки му се е обадил вечерта на 16 април и поискал да му изпрати двама служители, за да придружат товара. Обяснил, че прави това по искане на турското консулство. (Още след задържането на Беляшки в края на април от консулството обясниха, че не е имало намеса от тяхна страна, надхвърляща обичайните им практики.)

Командировъчни заповеди не били издадени преди тръгването. По делото предстоят разпити на още митничари, днес беше установено, че има и грешно призован свидетел, така ще ще има и следващо заседание по делото.

Беляшки изкара два месеца и половина зад решетките, после беше пуснат под домашен арест, в момента е на свобода срещу парична гаранция от 8000 лв. Преди днешното заседание по административното дело той подчерта, по наказателното производство първоначално е бил с обвинение за контрабанда, но след това то е било променено на превишаване на правомощия.