Бобчева: От 1 декември се забранява движението на най-замърсяващите коли в големия ринг

От 1 декември в София влиза в сила забраната за движение на най-замърсяващата категория автомобили в т. нар. голям ринг. През миналата зима тя действаше за малкия ринг - между булевардите "Сливница", "Опълченска", "Скобелев", "Патриарх Евтимий" и "Васил Левски". Големият ринг е около 5 пъти по-голям от малкия и е заключен между улиците и булевардите - "Сливница", "Данаил Николаев", "Ситняково", "М. Еминеску", "П. Яворов", "Н. Вапцаров", "Ат. Дуков", "Л. Величкова", "Сребърна", "Х. Ибсен", "П. Тодоров", "Гешов" и "К. Величков". Това съобщиха зам.-кметовете на столицата по екологията Надежда Бобчева и по транспорта Виктор Чаушев.

Тази зима ще има паралелно действие както на малкия, така и на големия ринг. Забраната за движение в големия ринг ще важи само за най-замърсяващата категория - първа еко група. Тя няма да важи за собствениците с постоянни адреси, които се намират в рамките на двата ринга и за хората с увреждания, които имат валидна карта за преференциално паркиране, уточни Бобчева.

Борбата за по-чист въздух е дълъг път, който трябва да извървим заедно с гражданите, НПО и всички институции, които имат отношение към темата. Нискоемисионната зона за транспорта е само една от мерките. Знаете за нискоемисионната зона за отопление на дърва и въглища. Продължаваме да се борим с нерегламентираното горене на отпадъци. Вече имаме потвърдена от съда глоба, издадена въз основа на снимки, направени от дрон. Продължаваме да контролираме и строителните дейности, изброи Бобчева.

В обхвата на двата ринга са поставени общо 180 камери, които ще следят за нарушители. Самите рингови булеварди не са част от по-рестриктивната зона. Въведен е специализиран софтуер, чрез който през системата на КАТ се установява автоматично каква категория е даден автомобил. Глобите са 50 лв. за физически лица и 1000 лв. за юридически. През миналата зима за периода на забраната трафикът не се е увеличил. Около 3000 акта вече са обработени, предстои обработката на още. Преди въвеждането на зоната дневно са навлизали около 20 000 от най-замърсяващите автомобили, а след това броят им спада до около 2000. Отчитаме десетократно намаление само за няколко месеца, каза Чаушев и призова софиянци да ползват градски транспорт.