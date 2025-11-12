Прокуратурата за прегазеното куче Мая: Доказателствата са за умишлена жестокост (Видео)

Има доказателства за умишлена жестокост от страна на д-р Ненад Цоневски към прегазеното от него куче. Това каза прокурор Николай Николаев от Софийската районна прокуратура.

В понеделник Софийската районна прокуратура била сигнализирана от МВР за случая. Наблюдаващият прокурор незабавно образувал досъдебно производство и са събрани достатъчно доказателства за работна версия.

Кучето е имало чип и е било породисто - хъски. Било живо след като д-р Ненад Цоневски го прегазил. Заради травмите му е взето решение да го евтаназират.

Няма данни за предварителни подбуди, каза прокурорът. Според лекаря кучето е можело да оживее. Решението да бъде евтаназирано е взето, тъй като нямало кой да се грижи за него. Знаело се е, че няма да може да движи задните си крака. Самият Цоневски е обвинен само за жестокост, не за убийството на животното. Мъжът има българско гражданство.