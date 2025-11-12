"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

При ремонт на къща в Смолян откриха оръжие и боеприпаси, съобщи Елена Стоилова – говорител на Областната дирекция на МВР.

Пред БТА тя посочи, че от началото на месеца собствениците на къщата, намираща се на ул. „Шипка“, на два пъти попадат на такива предмети. При първия сигнал, подаден на 1 ноември, са били открити корозирал пистолет, две ролки огнепроводен шнур, 197 корозирали патрона от различен калибър, 10 гилзи и 21 куршума от различен вид.

Вчера, в пода под дъските, собствениците са открили 12 рула от огнепроводен шнур и шест отрязъка от такъв шнур с различна дължина.

Оръжието и взривните материали са иззети. По случая е образувано досъдебно производство. Работата продължава под надзора на прокуратурата.