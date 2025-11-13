Не "инвестирайте", ако са ви намерили в чат - измама е

Никой не мисли, че ще попадне в капана, докато той не щракне. Точно затова защитата срещу инвестиционни измами започва не с позвъняването на телефона, а много преди първия разговор с поредния „финансов гений", който ви кани в света на лесните печалби. Правилото е старо като здравия разум: проверявай, мисли, не бързай.

Всяка легитимна инвестиционна фирма в Европейския съюз фигурира в регистрите на Комисията за финансов надзор или на европейския регулатор ESMA. Ако я няма там, значи я няма и сигурността. А онзи, който ви обещава гарантирана печалба, просто ви лъже с усмивка. На финансовите пазари няма гаранции – и ако някой ви убеждава, че рискът е нулев, трябва да ви светне червената лампичка.

Първият сигнал на инвестиционната измама е откъде се свързват с вас. Ако е през чат приложение като уатсап, телеграм, вайбър или месинджър, то просто не му обръщайте внимание. Същото важи и за рекламите във фейсбук. Легитимните финансови брокери имат сайтове, на които сами да се запишете.

Дори да попаднете на уеб страница, бъдете внимателни. Това, че са изброени сертификати, не значи нищо. В България имаше случай на разбита банда за инвестиционни измами, която бе сложила на сайта си куп разрешителни, които не съществуват в правния мир.

Ако вече сте започнали комуникация и ви се струва, че може да е измама, бъдете нащрек за няколко неща. Мошениците често искат дистанционен достъп до телефона или компютъра, „за да ви помогнат". Така измамниците виждат всичко – и банковите ви сметки, и спестяванията. Затова откажете. Не пращайте лични карти, документи и банкови карти през чатове. И запомнете: инвестира се само това, което човек може да загуби, без да рухне. Ако трябва да теглите заем или да залагате имот, не инвестирате – играете руска рулетка.

Тези правила изглеждат елементарни, но точно те се забравят в мига, в който отсреща някой прошепне „Вие заслужавате повече. Парите ви могат да работят за вас." И театърът започва. Телефонът звъни от Лондон, Берлин или Цюрих. Гласът е уверен, речникът блести – „фючърси", „диверсификация", „индекси". Звучи като професор, а е просто слаб актьор с листче пред себе си.

Обикновено мошеникът започва дребно – 200 или 300 евро „само за отваряне на акаунта". После идва ежедневното звънене. Графиките на сайта им се изстрелват нагоре като ракета на SpaceX, а „брокерът" ви уверява, че вече сте удвоили парите си. Дори се дава достъп до "специална платфомра". Човек вижда печалба и си мисли, че за пръв път късметът му се усмихва.

65-годишният Георги от Стара Загора е вярвал. Пенсионирал се, получил обезщетение, решил да направи „пари от парите си". След седмица балансът му показвал над 40 хиляди евро. Когато поискал да изтегли част от печалбата, му казали, че първо трябва да плати „данък печалба" и такса „антифрод". Платил. После поискали още. Докато разбере, че парите са изчезнали, вече нямало какво да брои.

Подобни истории стигат до полицията почти всеки ден. От ГДБОП обясняват, че измамниците действат от колцентрове в чужбина – прикрити като брокери, със сайтове, които изглеждат като истински борси. Някои дори правят видеообаждания от офиси с дизайнерски мебели и лъскави лога. Всичко е декор, но трагедията е истинска.

Схемите се менят според модата. Днес е крипто, утре е „зелена енергия". Ако всички говорят за слънчеви паркове в Германия – измамниците вече ви продават акции от тях. Целта никога не се променя: да ви източат спестяванията до стотинка.

Сред издайническите моменти е това, че акциите, които продават, са на популярни компании - SpaceX, Tesla, Apple и други нашумени брандове.

Най-коварното идва след изгарянето. Тогава се появяват „спасителите", уж фирми за възстановяване на активи. „Ще ви помогнем да си върнете парите", казват. Срещу нова такса, разбира се. И жертвата, вече отчаяна, плаща пак. Втори път за едно и също чудо.

Държавата опитва да реагира, но битката е трудна. Колцентровете прескачат от Турция към Грузия, от Кипър до Азия. Парите изчезват през криптовалути, следите се разтварят като дим от комин. Истинската защита е една – да не се стига дотам.

Експертите казват: добрата инвестиция не кара ръката да трепери. Тя не е спринт, а маратон. Никой професионалист няма да ви притиска „да решите до края на разговора". Истинският успех не идва за една нощ.

Когато се появи съмнение – обадете се на банка, на икономист, на приятел, който мисли трезво. Отстрани картината се вижда по-ясно. Ако брокерът звъни, пише, настоява, убеждава и обещава богатство – не ви спасява от бедност. Води ви към нея.

Истината е проста и жестока. Тези хора не продават акции и криптовалути, а фалшива надежда. Тя е най-скъпата стока на пазара.

За да не попадате в полицейските сводки, запомнете едно – парите не се множат от думи и обещания. Те се трупат от труд, от разум и от време. И ако някой ви обещае богатство за ден, най-добрата инвестиция е да затворите телефона.

