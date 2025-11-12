ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Незаконно оръжие и боеприпаси са открити в къщата на 70-годишен мъж

Иззето оръжие и боеприпаси-снимката е илюстративна Снимка: 24 часа

Незаконно притежавано оръжие и боеприпаси са открити и иззети при полицейска проверка в къща в пещерското село Радилово, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.

В къщата на 70-годишен жител на населеното място са намерени гладкоцевна ловна пушка 12-ти калибър и 13 патрона за нея. Мъжът не разполагал с разрешение за притежанието и съхранението им.

По случая е образувано бързо производство под наблюдението на Районната прокуратура в Пазарджик.

Това е втори случай за открито оръжие без разрешително в пазарджишко, след като преди 2 месеца в къщата на 52- годишен в с. Жребичко, община Брацигово полицията откри незаконно притежавани ловна гладкоцевна пушка 16-и калибър и 101 боеприпаса за ловно и бойно оръжие от различен вид, както и над 24 килограма канабис.

