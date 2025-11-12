Протестират условна присъда за син, пребил до смърт баща си в село Поликраище

Окръжна прокуратура – Велико Търново протестира условна присъда на 28-годишен подсъдим по обвинение за нанесен побой и причиняване на смърт по непредпазливост на баща си, съобщиха от обвинението..

А. М. е бил предаден на съд за това, че на 1 септември 2024 г. в град Велико Търново причинил на баща си И. М. смърт по непредпазливост, вследствие на причинени две средни телесни повреди, умишлено нанесени месец по-рано в с. Поликраище в резултат на побой.

Обвиняемият живеел заедно с родителите си в селото. Често се напивал, в резултат на което ставал агресивен към близките си. Така и в нощта на 2-ри срещу 3-и август се скарал с баща си и го налагал в юмруци и ритници, при които пострадалият паднал по стълбите. На следващия ден И.М. се почувствал зле и бил откаран в болница във Велико Търново, където въпреки проведеното лечение след месец починал.

С присъда от 31 октомври на Окръжен съд- Велико Търново, подсъдимият е признат за виновен за извършеното престъпление и му е наложил наказание три години лишаване от свобода условно с изпитателен срок от пет години.

Прокуратурата счита, че така постановената присъда е необоснована и незаконосъобразна, и не отговаря на високата степен на обществената опасност на деянието в частта, в която съдът е наложил наказание лишаване от свобода, чийто вид на изтърпяване е условно. Присъдата е протестирана с искане за ефективно наказание.