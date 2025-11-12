Питат вътрешния министър за подготовката на полицаите след разкритие на "24 часа"

Какво става с полицаите, които не са минали изпита си за физическа подготовка, питат вътрешния министър Даниел Митов след разкритие на "24 часа". Въпросът е отправен от депутатът от ПП-ДБ Божидар Божанов по реда на парламентарния контрол.

В интервю за "24 часа" от 5 ноември бившият МВР министър Веселин Вучков посочва, че за 2024 г. 1671 служители на МВР са били в болничен в деня на изпита, 322-ма не са го издържали, а 605 не са се явили. Още на следващия ден Божанов писмено го пита какви са последствията за служители, които не отговарят на изискванията за физическа подготовка (поради неиздържане, отказ от явяване или заобикаляне на явяването) и отразява ли се това на заеманата позиция, на кариерното развитие, на заплащането, на допълнителните възнаграждения или на друг аспект на работата. Митов има срок за отговор до 17 ноември, понеделник.

Към 8 май 2025 г. измежду целия личен състав в МВР, от всички 50 хил. души, 4833 са с ТЕЛК решение за нетрудоспособност - различни проценти, посочи още Вучков. Тоест 10% от всички в системата.