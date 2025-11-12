ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Задържаха мъж с електронна цигара и пет ампули с течност канабис в Добрич

Дияна Райнова

Белезници Снимка: Pixabay

В Добрич е задържан е 55-годишен мъж с електронна цигара и пет ампули с течност канабис, съобщават от Областната дирекция на МВР.На 11 ноември, около 12:20 часа в град Добрич е извършена проверка на 55-годишен мъж. Установени са електронна цигара и пет ампули с течност, реагираща на канабис.

Същия ден около 10:15 часа в село Паскалево при проверка на лек автомобил „Ауди", управляван от 34-годишен мъж. Тестът за употреба на наркотични и упойващи вещества, теста отчита положителен резултат за кокаин. Лицата са задържани за срок до 24 часа. По случаите са образувани досъдебни производства.

