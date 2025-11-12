Цапащият завод във Велико Търново е глобен със 70 000 лева

Три наказателни постановления на стойност 70 хиляди лева са издадени от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Велико Търново на дървопреработвателното дружество "Кроношпан" през октомври, съобщиха от пресцентъра на регионалната екоинспекция.

Сключени са четири споразумения между инспекцията и нарушителя на обща стойност 3150 лева. Наложена е текуща месечна санкция на дружеството в размер на 6192 лв. на месец – за превишаване на определените индивидуални емисионни ограничения съгласно Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, издадено от директора на Басейнова дирекция „Дунавски район" в Плевен.

Във връзка със сигналите за замърсяване на въздуха от дейността на дружеството, от инспекцията посочват, че през октомври в РИОСВ – Велико Търново са постъпили сравнително малък брой сигнали за замърсяване на въздуха и миризма на дървесина от „Кроношпан" в сравнение с предходните месеци. Извършени са девет обхода във Велико Търново, при които не е установена специфична миризма на дървесина и лепило.

Дружеството е информирало инспекцията за спиране на производствените съоръжения за профилактика през октомври, на линиите за производство на ПДЧ и МДФ плоскости, съобщи БТА.

Във Велико Търново е в ход комплексна проверка за дейността на дружеството.