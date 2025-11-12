Румен Радев ще удостои изявени спортисти с Почетния знак на президента

На 13 ноември, четвъртък, от 10.30 часа държавният глава Румен Радев ще удостои с Почетния знак на президента изявени български спортисти на церемония в Гербовата зала на президентската институция. Това съобщиха от прессекретариата на президентството.

За изключителни заслуги в развитието на българския и световния спорт, Олимпийското движение и изграждането на млади таланти и по повод навършването на кръгли годишнини Почетният знак на държавния глава ще бъде връчен на президента на Българската федерация по скокове на батут и дългогодишен и почетен член на Съвета на Международната федерация по гимнастика Стоян Димитров, на носителя на бронзов медал от Световното първенство по волейбол във Франция през 1986 г. и президент на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев, на сребърния медалист на Олимпийските игри в Сидни през 2004 г. и двукратен световен шампион по свободна борба Серафим Бързаков и на трикратната абсолютна световна и двукратна европейска шампионка по художествена гимнастика, вицепрезидент на Българската федерация по художествена гимнастика Мария Петрова.