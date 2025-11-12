Домашен арест по здравословни причини за дрогиран шофьор, убил двама на пътя

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Марихуана, амфетамин и метаамфетамин. Тези три наркотика е употребил 35-тгодишен шофьор, който на 29 август т.г. уби двама при катастрофа ,показва експертиза по разследването. Инцидентът стана между тунел "Витиня" на АМ "Хемус и ботевградското село Врачеш.

Днес от Окръжната прокуратура-София са опискали от съда обвиняемият да бъде задържан под стража за постоянно. Магистратите обаче го пускат под домашен арест по медицински причини.

35-годишният е обвинен за умишлен опричиняване на смъртта на двама души. Освен ч есе дрогирал, той навлязъл с колата си в насрещното и така се ударил челно в друг автомобил, в който се водзили жертвите.

По разследването е извършен оглед на местопроизшествието, иззети са веществени доказателства, разпитани са свидетели, изготвени са експертизи.

Определението на съда за мярката за неотклонение подлежи на обжалване и протест в законоустановения срок пред Софийския апелативен съд.

Разследването продължава под надзора на прокуратурата.