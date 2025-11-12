ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Полицията в Русе задържа 6-има при акция за наркотици

Открити наркотици. Снимка: Дияна Райнова

Полицията в Русе е задържала шестима души за притежание или разпространение на наркотици. Това съобщи регионалният говорител на МВР в града Даниела Малчева.

Тя добави, че те са задържани в рамките на операция срещу престъпленията, свързани с наркотични вещества, извършена от служители на Областната дирекция на МВР през изминалата седмица. В рамките на акцията са проверени над 720 души, 91 търговски, питейни и увеселителни заведения, както и 93 училищни района и още десетки места, посещавани от деца и младежи.

Малчева отбеляза, че са иззети и различни видове забранени вещества – марихуана, метамфетамин, таблетки екстази (MDMA) и други. По всички случаи са образувани досъдебни производства под надзора на прокуратурата и работата по тях продължава, информира БТА.

