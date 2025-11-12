ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

С 20-годишен опит била ватманката, блъснала дете в София

9840
В момента се извършва преглед на записите от камерите в района СНИМКА: Георги Палейков

20 години опит имала ватманката, която блъсна дете на ул. „Граф Игнатиев" и ул. „Солунска" в  София.

Днес, около 13:35 ч., е подаден сигнал за инцидент между трамвай и дете в района на ул. „Граф Игнатиев" и ул. „Солунска". Водачът на трамвая е жена с 20-годишен професионален опит. Това съобщиха от пресцентъра на Столична община. 

"По първоначална информация, 11-годишното дете е било контактно към момента на пристигане на екипите и е прегледано на място. По информация на оператор от детска противошокова зала - УМБАЛСМ "Пирогов" детето е в добро общо състояние и в момента се провеждат допълнителни изследвания. С него е бил и възрастен придружител, който не е пострадал", посочват от общината. 

"Заместник-кметът по транспорт и градска мобилност Виктор Чаушев беше своевременно уведомен за случая. По предоставената му информация от „Столичен електротранспорт" ЕАД, водачът на трамвая е жена с 20-годишен професионален опит.

В момента се извършва преглед на записите от камерите в района, които ще дадат по-точна представа за обстоятелствата, при които е възникнал инцидентът.

Столична община е в постоянна координация с компетентните органи и очаква резултатите от проверката, за да бъдат изяснени всички факти по случая", пише още в позицията на Столична община по случая. 

