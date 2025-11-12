Борислав Гуцанов: Децата до 6 г. не трябва да имат екран пред себе си

Необходимостта от бързи законодателни инициативи, които да гарантират сигурността на децата в интернет. Това обсъди министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов със Съвета на децата към председателя на Държавната агенция за закрила на детето.

Съветът е консултативен орган, своеобразен детски парламент, който включва 61 деца от всички области на страната и представители на уязвими групи.

„Не съм привърженик на крайности, защото, ако просто забраним социалните мрежи за деца, вие ще измислите как да се регистрирате през друга държава. Трябва обаче да вземем мерки и да поемем законодателна инициатива, за да гарантираме сигурността на децата в интернет", заяви министър Гуцанов.

Той подкрепи въвеждането на забрана за телефони в училище: „Това са първите стъпки, които трябва да бъдат направени". Социалният министър допълни, че е имал разговор с министъра на образованието и науката Красимир Вълчев по темата и двете министерства трябва да работят съвместно за справяне с проблема.

Борислав Гуцанов разказа на Съвета на децата за специалното събитие, на което присъства по време на Общото събрание на ООН, когато Австралия предаде своя опит, свързан с пълната забрана на социалните мрежи за лица под 16 години. Решението за въвеждането ѝ се взема след самоубийство на момиче заради разпространени генерирани с изкуствен интелект фалшиви снимки.

„Децата до 6 години въобще не трябва да имат екран пред себе си. Виждаме, че децата с аутизъм стават все повече – говорим за рязко покачване. Една от причините може би наистина е това комуникиране предимно онлайн. Технологиите навлизат със страшни темпове през последните години и все още няма изследвания как се отразяват на развитието на децата", допълни социалният министър.

Гуцанов анонсира, че ще инициира общи действия на балканско ниво, а след това и на европейско ниво, за защита на децата от онлайн рисковете.

На денонощната телефона линия на Държавата агенция за закрила на детето 116 111 са регистрирани 21 362 обаждания. Над 10 000 са проведените консултации. „Регистрираните сигнали за деца в риск са 1724. Това е за 10 месеца. Цифрите според мен са покъртителни. Надявам се да вземем бързи адекватни действия, без пълни забрани на законодателни ниво", каза още министър Гуцанов.

Министърът подчерта, че трябва да изолираме отрицателното влияние на социалните мрежи върху децата. „Разчитам изключително много на вашето мнение какво да направим. Не можем да продължаваме по този път и да не взимаме мерки", обърна се той към децата.

„За ДАЗД е изключително важно да чува мнението на Съвета на децата, защото само заедно може да намерим работещите решения и политики, така че да гарантираме повече сигурност и безопасност. Постоянно се появяват и нови моди, нови опасности, нови предизвикателства. В този онлайн свят ние, възрастните, няма как да изолираме децата, а и не трябва. Но категорично е наше общо задължение да ги защитим", заяви председателят на Агенцията д-р Теодора Иванова.

В заседанието участва и директорът на "Киберпрестъпност" в Главна дирекция „Борба с организираната престъпност" към МВР Владимир Димитров. Той разказа с какви случаи се сблъсква в неговата практика – онлайн тормоз, разпространение на неподходящо съдържание. „В онлайн пространството се случват хиляди неща. То е уникално място, но личната отговорност е много важна. Това заседание е за вас и вие трябва да разпространите как да се защитят децата в него", каза старши комисар Димитров.

Калоян Канев – председател на Съвета на децата, също изрази становище, че крайностите не са решение. „Изкуственият интелект е нещо, което ни заобикаля. Трябва да знаем как да го ползваме ефективно. Екранната зависимост е важна тема – телефоните вече са естествено продължение на нашите ръце, трябва да внимаваме как ги ползваме", допълни той.