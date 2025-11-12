Доган учредява новата си партия, Илхан Кючюк фаворит за лидер, но се дърпа

До дни Ахмед Доган учредява новата си партия "Алианс за права и свободи". Все още не е ясно кой ще е новият лидер - самият той, или друг. Засега фаворит изглежда евродепутатът Илхан Кючюк, който обаче няма да се кандидатира.

Учредителното събрание е на 15 ноември. На него по закон трябва да присъстват поне 500 учредители, които да приемат устав и да си изберат лидер, ръководни и контролни органи. Безспорно най-любопитно е кой ще оглави новата партия. След горчивия опит със съпредседатлството в ДПС, сега Доган връща традиционният модел с един лидер, както беше до началото на 2024 г. Същото се отнася и до младежката организация.

Кръгът около Доган обяви през май новата партия и, че самият той ще се върне в активната политика. Засега обаче няма заявки да е на лидерския пост. Никой друг официално не е изявил желание да се кандидатира. Симпатизаните обаче отдавна публично говорят, че искат нови и млади лица да поемат партията.

От старото ръководство верни на Доган останаха евродепутатът Илхан Кючюк, бившият кмет на Кърджали Хасан Азис и депутатите Джейхан Ибрямов, Рамадан Аталай, Хасан Адемов и др. Обаче още преди Ибрямов да бъде задържан през октомври 2024 г. със 100 хил. лева белязани пари и да прекара в ареста около месец, активът на АПС ясно беше показал, че вече не го иска на водещи позиции. Това се коментира нескрито и сега. Голямо негодувание има и срещу Рамадан Аталай, който и без това през последните месеци е по-скоро пасивен, не дава интервюта и не заема ръководни позиции.

Най-желан кандидат е Илхан Кючюк. Още през май някои ясно обявиха, че искат евродепутата за лидер. Той е на 40 г., кара третия си мандат в Брюксел и е председател на Комисията по правни въпроси на ЕП. Има дълга кариера в ДПС, присъединявайки се към младежкото движение още през 2005 г., където е бил и два мандата председател до 2020 г. Освен това се ползва с добро име и сред либералите в Европа - два мандата е вицепрезидент на партията им АЛДЕ, а до миналата година е и съпредседател. Илхан Кючюк Снимка: Николай Литов

Кючюк обаче няма намерения да се кандидатира за поста, заяви той пред "24 часа". Не отговори обаче дали ще приеме номинация да е в ръководните органи.

Преди дни в най-голямата публична група на АПС във фейсбук - "Аз подкрепям Ахмед Доган", беше публикувана анкета кой да бъде новият председател. Това допитване не е представително, разбира се, но със сигурност показва настроенията в партията, понеже групата е голяма - с над 32,7 хил. членове, а и изнесе битката на кръга Доган за ДПС, която в крайна сметка завърши безуспешно. Резултатите са повече от любопитни, тъй като Кючюк е с далеч повече гласове и от самия Доган - 60% са пожелали евродепутата (253 гласа до момента) срещу едва 23% са бившия почетен председател (97 гласа). След тях се нарежда Хасан Хасанов, който е от активните членове на групата, но пък наскоро разказа, че всъщност не гласува за АПС, а за друга партия, и Джейхан Ибрямов.

На 11 септември Доган обяви пред медиите, че вече е събрал инициативен комитет, който е приел учредителна декларация. По закон за комитета са нужни 50 души, той събрал 101. Тогава за временен лидер избра Танер Али - стар кадър на ДПС и дългогодишен депутат, но пасивен в парламента и поне привидно - в партийните дела в последните години. На самата пресконференция Доган излезе с него, шефа на групата на АПС в НС Хайри Садъков, депутата Димитър Николов и съпредседателя на МДПС преди разпада Танзер Юсеинов.

Обещаха новата партия да е евроориентирана и "изчистена от обременени хора", да работи за трудова заетост и повишаване на доходите, предвидима и стабилна среда за инвеститори, подходящи условия за развитие на високи технологии и за младото поколение.

Тогава Доган определи като "сложен въпрос" питането дали би оглавил партията отново.

След учредителното събрание АПС ще имат три месеца да съберат 2500 членове и да подадат необходимите документи до Софийския градски съд, който да реши дали да ги регистрира и официално да станат партия с право да се явява на избори.

Досега Доган използваше регистрацията на "Земеделски народен съюз" - така участваха на последните избори през октомври. След това в някои общини си търсиха и нови офиси, които да ползва АПС, но от името на ЗНС, които по документи са парламентарна сила.