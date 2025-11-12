ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пловдивчанин осъди общината, дърво рухнало върху к...

Времето София 13° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21701982 www.24chasa.bg

Хванаха 16 пияни и 3 дрогирани зад волана през изминалия ден

1432
Пътна полиция СНИМКА: Пресцентър на МВР

В рамките на изминалия ден са установени общо 16 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол –10 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 6 - с над 1,2 на 1000, няма водачи отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 3, а петима са отказали тестване, съобщиха от МВР.

12 524 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден. Извършен е контрол на 14 673 водачи и пътници. Съставени са 3018 фиша и 462 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори. 

Пътна полиция СНИМКА: Пресцентър на МВР

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Проф. д-р Калоян Давидов: Нов метод при леко до умерено увеличена простата връща силата на струята без операция (Видео)