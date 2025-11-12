Хванаха 16 пияни и 3 дрогирани зад волана през изминалия ден

В рамките на изминалия ден са установени общо 16 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол –10 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 6 - с над 1,2 на 1000, няма водачи отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 3, а петима са отказали тестване, съобщиха от МВР.

12 524 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден. Извършен е контрол на 14 673 водачи и пътници. Съставени са 3018 фиша и 462 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.