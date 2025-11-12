Бизнесът пак ще бойкотира тристранката, но дава и конкретни мерки как да се спестят 3,1 млрд. евро

Само от отмяна на автоматичните механизми за определяне на работната заплата ще се спестят над 742 млн. евро

138 млн. евро пък ще е ефектът от съкращаване на 5500 трайно незаети щатни бройки в държавната администрация и въвеждане на лимити на бонусите

Четирите работодателски организации отново ще бойкотират заседанието на тристранката в четвъртък. На него трябва да се обсъди бюджета на държавата за 2026 г. Първият опит за свикването ѝ бе миналата сряда, когато работодателите отново не влязоха в Министерския съвет.

"Вече нееднократно декларирахме, че с настоящия проект на държавен бюджет за 2026 г. се отстъпва от заявената от управляващото мнозинство позиция за запазване на данъчно-осигурителния модел на България. Напротив, предвижда се увеличение на осигурителните вноски с 2 процентни пункта (което води до над 10% ръст на разхода за осигурителни вноски за фонд „Пенсии") и двукратно повишаване на данъка върху дивидента. Така ежемесечно от всеки зает в реалния сектор ще се изземват допълнителни средства, за да се финансират неефективни разходи в бюджетната сфера, включително ново двуцифрено увеличение на възнагражденията в секторите „Сигурност и отбрана" и „Висше образование". Всичко това прехвърля сметката за политическия популизъм върху бизнеса и работещите, обезсърчава инвестициите, забавя икономическия растеж, разширява сивата икономика и в крайна сметка ще редуцира бюджетните приходи", се казва в позиция на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР).

"За наше съжаление, развитието на бюджетната процедура не предполага реален дебат, търсенето и намирането на оптимални решения в настоящия момент. По тази причина организациите, обединени в Асоциацията на организациите на българските работодатели няма да участват в предстоящото заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) на 13 ноември. Ние не приемаме да бъдем участници в процес, който подменя социалния диалог с формално обсъждане на най-важния закон в държавата. След извършен опит миналата седмица за формална консултация на проекта за държавен бюджет в НСТС, на следващ етап за обсъждане ни се предлага същият документ, без корекции по съдържанието. Това не е държавнически подход, а имитация на консултации, лишена от истински дебат и отговорност. АОБР няма да легитимира подобно решение. Нашата отговорност е да защитим конкурентоспособността на българската икономика, а не да участваме в процес, който игнорира реформи и продължава неефективното харчене, включително на финансови средства, взети на заем", пишат още те.

Дават и конкретни мерки, които ще се отразят положително на бюджета с над 3,1 млрд. евро без да се засягат данъци и осигурителни права:

Отмяна на автоматичните механизми за определяне на работната заплата – съвкупната спестена сума е над 742 млн. евро;

Съкращаване на поне 5500 трайно незаети щатни бройки в държавната администрация и въвеждане на лимити на бонусите – с общ ефект над 138 млн. евро;

Задържане на разходите за издръжка на държавния апарат (това са текущите общи разходи, без тези за персонал) на нивото от 2025 г. – спестеният ресурс е над 480 млн. евро;

Запазване на размера на бюджета на съдебната система на ниво 2025г., в т.ч. бюджета на ВСС – спестява над 108 млн. евро;

Намаляване на размера на капиталовата програма с 234 млн. евро (около 3%);

Съкращаване разходи на „Централен бюджет" – в проекта са заложени над 990 млн. евро без конкретизиране на програми и политики – предлагаме да се запази буфер от 660 млн. евро и така да се спестят поне 300 млн. евро.

Актуализация на данъчните оценки на имоти – дори консервативното удвояване на настоящите стойности ще генерира поне 1,1 млрд. евро, в т.ч. приходи от ДДС над 140 млн. евро. Тази мярка има стимулиращ ефект за общините, ще стабилизира състоянието им и ще минимизира дефицити в общинските бюджети, с което ща се отрази и на сборния дефицит в КФП. Мярката е и силен инструмент за изсветляване на бизнеса в България.

