След 3 г. обвиниха двама за грабеж и побой в Русе

1160
Обвиняемите вероятно ще лежат в затвора. СНИМКА: Pixabay

Окръжна прокуратура – Русе внесе в съда обвинителен акт срещу двама младежи за извършен грабеж, придружен с побой над друг русенец. Това съобщи говорителят на прокуратурата Мирослав Маринов.

Той уточни, че случаят е от 2022 година и процедурата се е забавила, тъй като се е наложило издирване на единия от извършителите с европейска заповед за арест.

На 12 октомври 2022 година 24-годишният младеж с инициали К. П. и 23-годишният му приятел с инициали Ц. Е. са отнели 200 лева от русенеца с инициали В. М., след като са го нападнали и са му причинили средна телесна повреда. По информация към момента двамата са привърженици на един отбор, а пострадалият на друг. Те са го нападнали пред блока, в който живее след отправени към него реплики. Пострадалият се опитал да избегне конфликта, но обвиняемите взели по един камък, нападнали го с удари и го съборили на земята като продължили да му нанасят побой. Докато пострадалия бил паднал, двамата обвиняеми видели, че от задния му джоб се подават крайчетата на банкноти и продължили да го удрят докато вземат парите, след което избягали.

Предстои насрочване на делото за разглеждане от съда. Ако бъдат признати за виновни, двамата младежи могат да получат наказание лишаване от свобода от пет до петнадесет годни, съобщава БТА.

