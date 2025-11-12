Убийците на животни Красимир и Габриела от Перник се снимали и в порно, което продавали на чужденци

Двамата са предадени на съд, съобщиха от прокуратурата в Перник

Окръжната прокуратура в Перник предаде на съд Красимир Георгиев и Габриела Сашова, които бяха арестувани преди 8 месеца заради мъчения и убийства на животни, за да печелят пари от клиповете.

Според разследването двамата се запознали през 2022 г. и след известно време станали интимни. Заедно намерили платени канали в интернет, в които срещу заплащане се предлагат видеоматериали с порнографски сцени със садистичен и мазохистичен характер, както и такива с измъчване и умъртвяване на животни. Имало търсене на такива видеа и те се възползвали. Тогава Красимир и Габриела нямали много пари и видяли възможност да печелят добре от кървавия бизнес.

Габриела си закупила различни вещи - предизвикателни дрехи и обувки, маски за лице, кожен камшик, електрошок и дълъг нож тип „мачете".

Двамата се снабдили и с дребни гръбначни животни – морски свинчета, котки, хамстери, мишки, зайци. Някои от тях купували от зоомагазини, от борси или пазари за животни, а други намирали по обяви в интернет.

От март 2023 г. до декември 2024 г. двамата снимали много клипове с мъчения и убийства на животни. Габриела ползвала изрази на английски език, което доказва предназначението им за разпространение сред международна аудитория.

През същия период заснели и видеофайлове със съдържание, представляващо порнографски материали съгласно легалната дефиниция, дадена в Наказателния кодекс. Те представлявали сцени на сексуален садизъм и мазохизъм, както и похотливо показване на мъжки полови органи, в които били заснели самите себе си.

За продажба на файловете в интернет Сашова регистрирала канал в мобилното приложение Telegram. В него тя публикувала заснетите видеоклипове с порнографско и краш-фетиш съдържание, завършващи с умъртвяване и смачкване на изтезаваните животни, които били достъпни срещу заплащане.

В същия канал обвиняемата обявила, че е готова да заснема специални видеа по индивидуална поръчка на клиент, които да са достъпни само за него. В приложения ценоразпис на английски език посочила сумите за поръчкови видеа в диапазона от 130 до 700 евро в зависимост от вида на животното, както и за заснемане на видеа с порнографско съдържание. Указани били и начини на плащане за достъп до видеата – чрез системата Revolut и Рaypal, както и биткойн адрес.

Красимир Георгиев също имал профил в Telegram, чрез който съдействал за разпространение на канала на Габриела в различни групи.

Престъпният сговор между двамата съществувал до декември, когато е заснето последното видео с умъртвяване на животни.

През март 2025 г. Красимир и Габриела бяха арестувани. Двамата все още са задържани под стража.

По делото са извършени претърсвания и изземвания, освидетелстване, назначени са и са изготвени експертизи – биологични, ДНК, морфологични, компютърно-технически и аудиовизуални художествени, психиатрични и психологични. са предадени на съд. Понастоящем двамата са с мерки за неотклонение „задържане под стража".

Предстои насрочване на разпоредителното заседание по делото.