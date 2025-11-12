Вместо кампания санирането на жилища става постоянна дейност (Обзор)

Правят Национален фонд за декарбонизация, в него ще влизат 10 млн. евро годишно

Вместо отделни кампании санирането на жилища става постоянна дейност. В сряда депутатите приеха окончателно Закона за енергийната ефективност, като основната му цел е да създаде Национален фонд за декарбонизация. Това ще е основна финансова структура в подкрепа на обновяването на сградите в България. Чрез предложения нов механизъм програмата за саниране ще стига не само до жилищните блокове, както е в момента, а и до еднофамилни и двуфамилни къщи. Вносители на промените са народни представители от управляващото мнозинство.

Средствата на фонда ще се набират от дарения от международни финансови институции, международни фондове и български и чуждестранни физически или юридически лица, вноски от енергийни дружества, средства от европейски фондове, програми и механизми, целево предоставени публични средства и от приходите от продажба на търг на емисии на парникови газове.

“Идеята е през този фонд в бъдеще да се финансират проекти за енергийна ефективност в еднофамилните и двуфамилните жилищни сгради. Това ще става на принципа на ваучера - ако санирането на една къща струва да кажем, 15 хил. лв., държавата решава, че ще даде ваучер за 10 хил. лв. Това ще позволи малки инвестиции, обясни Делян Добрев от ГЕРБ-СДС при обсъждането на законът в енергийната комисия.

По думите му фондът ще генерира около 10 милиона евро годишно. Те ще постъпват под формата на вноски от общините, които те ще правят от парите, получени плана за възстановяване за подмяна на уличното осветление. “Благодарение на това те в момента генерират спестявания. С тях ще се осигурят приходи във фонда за декарбонизация, които ще се използват за енергийна ефективност при еднофамилни и двуфамилни жилищни сгради”, уточни Добрев.

Ресорният министър Жечо Станков разясни още, че

вноските на общините ще бъдат в размер на 10%

от предоставените им суми за закупуване на улично осветление. В края на годината те ще постъпват във фонда.

“Намерихме ситуацията, която да е печеливша за общините, държавата и за Европейската комисия. Гарантирам, че 5 поредни години в този фонд ще влизат по 20 милиона лева, обезпечени от вече сключените и изпълнените договори за улично осветление по плана за възстановяване. Към момента общините очакват подписването на своите анекси, за да им дадем банковата сметка, по която трябва да разпределят дължимите средства на държавата. Фондът е обезпечен за следващите 5 години”, категоричен бе министър Станков.

Предвидено е до 30 април 2026 г. управителният съвет да избере първия управител на фонда. Той ще е с мандат от пет години, като по изключение първият редовно избран управител ще е с мандат три години.

