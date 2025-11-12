Прокуратурата в Смолян задържа двама мъже за разпространение на наркотици

Двама мъже на 19 и 22 години, заловени с наркотици с цел разпространение са задържани за 72 часа с прокурорско постановление в Смолян. Двамата са били хванати с 31,25 грама марихуана, на стойност 625 лева. Наркотиците са открити при претърсване в къща на ул. „Заводска". В дома са намерени и две електронни везни и два цилиндрични гриндера, както и значителна парична сума.

От началото на 2025 г. в РУ-Смолян постъпила информация, че двамата обвиняеми системно държат, употребяват и разпространяват наркотични вещества. Установено било, че те уговаряли чрез мобилни телефони сделки и разпространявали наркотични вещества около дома, в който живеят. Според събраните доказателства двамата ги държали с цел разпространение.

Предстои Окръжна прокуратура-Смолян да внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо тях.