Оставиха в ареста мъжа, нападнал и ударил фелдшер във Врачанско

Окръжният съд във Враца днес потвърди определението на районния съд, с което Х. В. остава за постоянно в ареста и отхвърли молбата му за по-лека мярка за неотклонение. Прокуратурата е повдигнала обвинение срещу Х. В. за това, че на 31 октомври т. г. вечерта в с. Краводер е нападнал фелдшера В. Й. и му причинил лека телесна при изпълнение на службата му.

Престъплението, за което е повдигнато обвинение, се наказва с лишаване от свобода за срок от една до пет години. Според тройния състав на окръжния съд не съществува опасността обвиняемият да се укрие, както е приел и първоинстанционният съд.

Налице е обаче втората алтернативна опасност, предвидена в закона при вземането на най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража, а именно Х. В. да извърши ново престъпление. За него са събрани лоши характеристични данни по местоживеене, посочва съда.