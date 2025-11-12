ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Очевидец на инцидента с трамвай в София: Момичето беше влачено около 10 метра

5352
снимка: Георги Палейков

„Чух силен писък и видях, че въпросното момиче беше затиснато под скарата на трамвая, доколкото разбрах е била влачена около 10 метра. Трудно дишаше, беше с раницата на гърба ѝ и, може би, благодарение на раницата се е спасила", разказа очевидецът на инцидента Тони пред бТВ. 

По-рано днес трамвай блъсна 11-годишно момиче на централния площад "Славейков". Сигналът за произшествието е получен малко след 13:30 ч.

По първоначална информация детето с велосипед е ударено от трамвай, движещ се по линия номер 10. 5 минути след инцидента на място пристигат спешните медици, които установяват, че момичето вече е откарано към болница от линейка на общината.

Детето е прието в "Пирогов" за прегледи. Момента е настанено в Отделението по неврохирургия. Правят се редица изследвания, но по първоначална информация няма опасност за детето.

Извършва се проверка по инцидента с блъснато дете от трамвай в София, съобщиха от Столичната община. Прави се преглед на записите от камерите в района, които ще дадат точна представа за обстоятелствата, при които е възникнал инцидентът.

„В момента се води разследване. Детето е откарано в „Пирогов“,  контактно е в момента на откарване. Ватманката също беше в стресова ситуация. Тя вече е в по-добро състояние. Но беше в голям шок. Като имаме яснота ще дадем и повече информация“, каза зам.-кметът в направление "Транспорт и градска мобилност" Виктор Чаушев.

Ватманката е с над 20-годишен професионален опит, въпреки шока е отказала да бъде транспортирана към болница.

Столичната полиция изяснява обстоятелствата около инцидента. Проверка тече и в електротранспорта. Около час след катастрофата движението  на трамваите в района е възобновено.

снимка: Георги Палейков

