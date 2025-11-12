ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Г-7 иска мандат от ООН, за да приложи плана за мир...

Времето София 12° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21702732 www.24chasa.bg

Пловдивчанин осъди общината, дърво рухнало върху колата му в движение

Ваня Драганова

[email protected]

1712
Паднало върху кола дърво, илюстративна снимка. Кадър: Фейсбук/ РДПБЗН-Пловдив

Градската управа ще му плати не само щетите, а и 1000 лв. за преживения стрес

Пловдивчанин осъди общината, след като изсъхнало дърво рухна върху колата му, докато той шофира. Това се е случило малко преди 21 часа на 2 юли м. г. в центъра на града - в близост до Пешеходния мост. Клоните пробили предното стъкло, водачът се изплашил много. Обадил се на телефон 112 и пожарникари премахнали дървото от автомобила, който бил с много повреди.

Собственикът го ремонтирал и завел дело срещу градската управа и поискал да му бъдат заплатени щетите по колата от малко над 5600 лв., поискал и 2000 лв. за преживения стрес. Първият иск е уважен изцяло, за втория състав на Районния съд в Пловдив намира, че обезщетение от 1000 лв. е достатъчно.

Решението не е окончателно и може да бъде обжалвано пред окръжните магистрати. 

Паднало върху кола дърво, илюстративна снимка. Кадър: Фейсбук/ РДПБЗН-Пловдив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Български Фермер

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Проф. д-р Калоян Давидов: Нов метод при леко до умерено увеличена простата връща силата на струята без операция (Видео)