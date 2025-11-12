Пловдивчанин осъди общината, дърво рухнало върху колата му в движение

Градската управа ще му плати не само щетите, а и 1000 лв. за преживения стрес

Пловдивчанин осъди общината, след като изсъхнало дърво рухна върху колата му, докато той шофира. Това се е случило малко преди 21 часа на 2 юли м. г. в центъра на града - в близост до Пешеходния мост. Клоните пробили предното стъкло, водачът се изплашил много. Обадил се на телефон 112 и пожарникари премахнали дървото от автомобила, който бил с много повреди.

Собственикът го ремонтирал и завел дело срещу градската управа и поискал да му бъдат заплатени щетите по колата от малко над 5600 лв., поискал и 2000 лв. за преживения стрес. Първият иск е уважен изцяло, за втория състав на Районния съд в Пловдив намира, че обезщетение от 1000 лв. е достатъчно.

Решението не е окончателно и може да бъде обжалвано пред окръжните магистрати.