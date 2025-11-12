Благомир Коцев ще кметува от ареста в София (Обзор)

От Варна ще пращат документите по куриер, упълномощени юристи ще му ги внасят за подпис

От 12 ноември кметът на Варна Благомир Коцев ще изпълнява функцията си от софийския арест.

Това съобщи неговият заместник Павел Попов.

Кметът на Варна беше задържан на 8 юли при разследване за корупция. На 16 октомври Софийският апелативен съд отново го остави в ареста.

Упълномощени юристи ще носят на Коцев в ареста нужните документи и кореспонденцията, изпратени по куриер от Варна. Там кметът ще се запознава с тях, ще взима нужните решения и ще ги подписва. Така обясни подробностите около естеството на работата на арестувания кмет Попов. Той изяви увереност, че това няма да продължи дълго, защото “Коцев ще бъде освободен до дни”.

Неплатеният отпуск на Коцев изтече

в понеделник. Както и третата поред заповед, с която той определя Попов за временен кмет.

Заместникът му обясни, че Коцев има още отпуск, но от екипа му са решили да не използват повече този инструмент, защото “вече се изчерпиха всякакви основания от страна на прокуратурата и съда да задържат кмета на Варна в ареста”.

“Неоснователно отсъствие от работа няма, кметът не се е изолирал от работата на общината, участва в нея и няма намерение да подава оставка”, коментира Попов.

В момента казусът се разглежда и в общинската избирателна комисия

във Варна, която трябва да реши има ли неоснователно отсъствие на Коцев от работа и следователно основание той да бъде отстранен от поста. ОИК се задейства по постъпили два сигнала миналата седмица. Единият - от 21-годишен студент по психология, който твърди, че го направил от притеснения да не се забави ремонтът на пътя за Виница. А вторият е от бившия ръководител на проекта “Интегриран градски транспорт” Биляна Якова, която е сред свидетелите на прокуратурата срещу кмета. Тя призова за отстраняването му и цитира на основание на кои точки в закона може да стане то.

Сигналите бяха разгледани от комисията, приложените документи са връчени на Коцев и се очаква неговото становище, съобщи за “24 часа” шефът на ОИК - Варна, Велин Жеков.

Зам.-кметът Попов обаче определи сигналите до ОИК и последвалото заседание като “част от заговора по отстраняване от поста, който изобщо стои в основата на следствието срещу него. Очаквахме прокуратурата сама да вземе решение за освобождаването му, но това не се случи. В петък беше поискано гледане на нова мярка за неотклонение, което обичайно трябва да бъде насрочено в тридневен срок. Днес е третият ден, чакаме разглеждане”, каза още Попов.