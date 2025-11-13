Неврохирург: Омръзнах ви с постове за опасно каране на тротинетки, а на мен - да виждам счупени черепи

Може би следващия път ще се включа от операционната, дали някой ще се стресне, закани се д-р Светослав Тодоров

Снимки на счупен череп след падане от тротинетка, придружени с гневен пост във фейсбук, пусна в социалните мрежи бургаският неврохирург д-р Светослав Тодоров

в опит да привлече вниманието към опасността от карането на електрически тротинетки без каска

Докторът от дълго време апелира за безопасно използване на модерните средства заради стотиците тежки случаи на пострадали, които той и колегите му от УМБАЛ-Бургас оперират.

И макар постът да разбуни духовете – от поздравления до предложения за още по-тежки санкции, медикът е категоричен – хората не проумяват колко опасни могат да бъдат тези превозни средства.

"Може би ви омръзна от моите постове за травми от тротинетки, но и на мен ми омръзна да виждам счупените ви черепи от същите тези тротинетки, за които от години говоря! По този повод отново ще споделя няколко снимки, защото може и някой да се замисли (имам надежда, че някой мисли) - едната е ляв профил на здравия ви череп, преди да се качите на тротинетката, за да се повозите малко, защото е екологично, бързо се стига, минавате с нея навсякъде, не е нужно да сложите каска, защото сте пичове и на вас нищо няма да се случи. Д-Р СВЕТОСЛАВ ТОДОРОВ

Кофти обаче имам и друга снимка - същия череп, но десния му профил. Може и да сте пичове, но и вие падате. И като паднете от тротинетката, си чупите черепа. Имам и снимки на травмираните меки тъкани, които не са по-приятни за гледане и ще ви ги спестя", пише неврохирургът.

Той публикува и снимка на мозък (ние няма да я публикуваме), в който има въздух, попаднал в черепната кухина поради счупване на кости.

"Въздухът е за да влиза в белите дробове и да дишаме,

а не, когато паднете от тротинетка, да попада в черепа и да предизвиква инфекция.

Кръвта е, за да се движи в кръвоносните съдове и да носи кислород на мозъка, а не когато паднете от тротинетката да се разкъса кръвоносен съд и да притисне мозъка. А самият мозък е толкова красив орган с висши функции, който не заслужава да бъде погубен при падане от тротинетка", обяснява д-р Тодоров.

И вметва, че една от причините за тежките травми при инциденти с тротинетки е настилката, върху която се пада.

"Винаги е твърда повърхност и няма как да се избегнат контузиите на крайниците. Опасни и животозастрашаващи се явяват травмите на главата, когато водачът е без предпазна каска, а това е една от най-честите причини да настъпи такъв тип травма при падане.

Съществуват зони на черепа, които, засегнати, са по-лесно чупливи и създават предпоставка за вътречерепен кръвоизлив", разяснява лекарят.

По време на активния летен сезон няма ден без поне няколко пациенти, пострадали при падане от тротинетка, да не минат през болницата. Според д-р Тодоров, който е и зам.-директор на УМБАЛ-Бургас, по-големият процент от пострадалите са деца.

"Не бяха малко и оперативните интервенции, които се приложиха с цел спасяване на живота и опазване на здравето на пациенти с травми, получени след падане от електрически превозни средства", казва д-р Тодоров.

Той се заканва следващия път да се включи директно от операционната. Поне тогава някой да се стресне от гледката и да го чуе.

Един от най-тежките случаи, минали през болницата, бе на

12-годишно момче, прието в кома след падане от тротинетка

в село Кошарица в края на октомври. След животоспасяваща операция и интензивно лечение детето вече си е вкъщи, но възстановяването му ще е дълго. Освен на лекарите родителите са благодарни на случаен минувач на име Йордан Йорданов, който оказал първа помощ на пострадалото момче.

В този случай родителите подходили отговорно и заключили тротинетката в килер, но детето узнало къде се съхраняват ключовете и една вечер, докато семейството имало гости, грабнало тротинетката и излязло навън. Не минало и няколко метра и паднало, удряйки лошо главата си в уличната настилка. Било е без каска.

Д-р Тодоров прави проучване за подобни произшествия и до момента резултатите били стряскащи. А и инцидентите не били само през лятото, а и през по-студените месеци.

Справка на "24 часа" установи, че от май до октомври за различни нарушения при управление на тротинетки ОД на МВР е издала над 100 акта за малко над 5000 лв. , а фишовете са 1050, като за тях наложените глоби са в размер на 35 570 лв.