Министър Георгиев проведе прощална среща с посланика на Полша в България

1624
Мачей Шимански СНИМКА: МвНР

Външният министър Георг Георгиев проведе прощална среща с посланика на Полша в България Мачей Шимански, съобщиха от Министерството на външните работи на сайта си.

Георгиев благодари за усилията и приноса на посланик Шимански за насърчаване на българо-полските отношения през последните шест години. В хода на разговора двете страни оцениха високо възходящото развитие на двустранното сътрудничество във всички области от взаимен интерес и бяха откроени перспективите пред приоритетни области като сигурност, отбрана, енергетика и др. Събеседниците се обединиха около значимостта на укрепването на единството в ЕС и НАТО предвид необходимостта от справянето с общите предизвикателства. В съобщението е допълнено, че полският посланик поздрави България за успехите при присъединяване към Шенген и еврозоната.

През октомври полския посланик откри изложбата си "Време за излитане" в Полския културен институт в София. Открих много красиви места, снимайки птиците в България. Когато пътувах из страната с моите изложби, се запознах с доста хора, представители на власти, важни личности в тези градове, както и прекрасни българи, които обичат природата. И затова благодаря на птиците, каза посланик Шимански на събитието.

