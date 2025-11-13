Двуметров надпис I LOVE BURGAS ще свети за празниците

Огромен атрактивен надпис на английски I LOVE BURGAS ще грейне до броени дни на централния пл. "Атанас Сиреков" пред кметството.

Работници вече го монтират, като всяка от буквите е висока 2 метра и тежи около 80 кг. Буквите са подредени върху постамент с тегло близо 600 кг, който осигурява безопасност и устойчивост при различни атмосферни условия.

Заради внушителните си размери и яркия цвят надписът ще се превърне в свеж акцент в градската среда. Надписът ще бъде осветен през тъмната част на денонощието и ще създава ново усещане за уют и празнична атмосфера в Бургас.

Инсталацията ще остане на площада до края на зимните празници. След това общината ще разгледа възможности за неговото трайно разполагане на подходящо място. Идеята е да бъде на леснодостъпно място с емблематичен фон. Вариантите са: до моста в Морската градина, на пл. "Тройката", край пристанището или в района на жп и автогарата.

Междувременно общината започна ремонта на друг емблематичен район близо до новия надпис. Това е оградата на ъгъла срещу Часовника, която заради саморасли храсти и дървета основата беше поддала и представляваше риск за преминаващите по бул. "Богориди".

Ще се изгради нов фундамент, а отгоре отново ще бъдат разположени стъклени витрини, които ще се използват за изложби на открито, казаха от кметството.

Последната експозиция беше посветена на именити бургазлии. Ликовете на Калоянчев, Хиндо Касимов, Руси Чанев, Апостол Карамитев, Георги Баев и други известни имена от родното изкуство и култура често спираха пешеходците да прочетат информация за тях, изпитвайки гордост, че са били техни съграждани.

След ремонта на оградата във витрините ще бъде подредена нова изложба, посветена на предстоящите празници.