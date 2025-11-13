След строежа на нов корпус към пловдивското училище “Св. Патриарх Евтимий” 1500 деца ще са в една смяна

Досегашните две бази са недостатъчни, казва директорката Валентина Стоенчева

Ще има три сгради с 25 класни стаи, лаборатории, кътове за отдих и зона за спорт и хранене

Бъдещата ще струва 22 млн. лева и трябва да бъде построена за 820 дни

С трета сграда е на път да се сдобие Средно училище "Св. Патриарх Евтимий", популярно като Лиляната. Община Пловдив обяви обществена поръчка за проектиране, строителство и авторски надзор.

Предвижда се в нея да учат 750 деца, които ще са от гимназиалния курс

Бъдещата база ще струва малко над 22 млн. лв. без ДДС по прогнозна стойност. След като бъде готова, всички ученици от Лиляната (в годините на социализма училището носеше името на прославяната ремсистка Лиляна Димитрова – б. а.) ще минат на едносменен режим.

Сега училището ползва две сгради, които се намират на ул. "Иван Вазов", но те са крайно недостатъчни.

"Много е необходима тази нова база. В момента в едната постройка учат децата от I до IV клас, които са на една смяна, защото са много малки. В другата са всички ученици от V до XII клас. Те са на две смени", обясни директорката на учебното заведение Валентина Стоенчева. Директорката на училище “Св. Патриарх Евтимий” Валентина Стоенчева

Общо децата в това училище са около 1500, като в начален етап са 320, а близо 1200 в прогимназиален и гимназиален етап. А СУ "Св. Патриарх Евтимий" е едно от най-желаните учебни заведения в Пловдив и интересът към него нараства.

Стоенчева е убедена, че

увеличаването на сградния фонд ще позволи по-добра организация на учебния процес

и ще облекчи натоварването на децата и учителите.

"Ако новият корпус бъде построен, целият гимназиален етап ще се премести там и така прогимназистите ще останат на една смяна. Искаме всички да минат на едносменен режим", обясни директорката. Според нея обучението на две смени създава сериозни затруднения и не е ефективно.

"След 4-и или 5-и час във втора смяна децата се изморяват, което спъва обучението. По-разсеяни са. Вечер часовете продължават до 19,10 ч, което е много трудно и изморително за учениците", допълни тя.

Но пък признава, че има известни притеснения за местоположението на новата сграда. Към момента училището разполага с две сгради в центъра на Пловдив.

"Модерните корпуси ще са далеч от централната част на града,

където се намира нашето училище, но пък е компромисно решение в сравнение с това децата да учат на две смени", допълни тя. Затова и в отдалечената сграда ще учат най-големите – те нямат затруднения да се придвижват сами на по-големи разстояния.

Учебната зона на новия корпус на СУ "Св. Патриарх Евтимий" ще разполага с 25 нови класни стаи за по 30 ученици и ще обхваща 3854,40 кв. м площ. Всяка от тях ще бъде модерно оборудвана с мултимедиен проектор, лаптоп, бяла дъска и екран за прожекция.

Учениците ще разполагат с едноместни маси и столове, както и със секции за книги, закачалки и шкафчета за дрехи и учебници.

Масите ще са по-големи, тъй като се очаква да имат преносими компютри

Учебното пространство ще е организирано по модела на "обърнатата класна стая", което означава, че чиновете и столовете ще са разположени в полукръг, за да осигури пряка връзка между учителя и гимназистите.

Ще бъде обособен и кът за отдих, а във всички стаи ще има безжичен интернет. Освен това ще бъдат изградени и специализирани кабинети и лаборатории. Те ще са със специална вентилационна система и пожарно обезопасени.

Многофункционалната зона на сградата включва аудитория с капацитет 90 ученици, библиотека с читалня за книги на хартия и електронен носител, както и административен сектор и зона за здравеопазване, която ще има лекарски и дентален кабинет, чакалня и самостоятелен санитарен възел.

За администрацията също ще бъдат предвидени отделни санитарни помещения. Те ще се помещават на партерния етаж.

Спортната зона ще се състои от закрита част - зала със съблекални, санитарни помещения, складове и канцелария, и открита, включваща футболно и комбинирано игрище за баскетбол и волейбол. Дворът на учебното заведение ще бъде озеленен и ще разполага със зони за отдих,

20 паркоместа и места за велосипеди

В новата постройка ще има и отделна част за хранене. Тя ще е с отделен вход, но и с топла връзка към сградата. В нея са предвидени маси, където учениците да обядват, тоалетни и мивки. В сградата също ще бъдат изградени асансьори и платформи за трудноподвижните лица.

Цялото финансиране за новата сграда все още не е осигурено, налични са 7,5 млн. лв., спечелени от общината с проект по програмата на МОН за строителство на нови и ремонт на съществуващи сгради на детски и учебни заведения.

За останалите средства градската управа тепърва ще кандидатства.

Когато бъде избран изпълнител и сключен договор с него, новият корпус трябва да бъде построен за 820 дни.