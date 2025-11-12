Столичната община спря 2 обществени поръчки за чистенето на още шест района

Столичната община прекрати две обществени поръчки за чистенето на общо шест района. Решението е на вътрешната комисия и е изпратено днес към Агенцията за обществени поръчки.

Става въпрос за зони 1 и 7. В Зона 1 попадат районите "Средец", "Лозенец" и "Студентски". В зона 7 влизат районите „Възраждане", „Оборище" и „Триадица". Договорите и за двете зони изтичат на 27 декември, а обществените поръчки са прекратени заради липса на конкуренция.

Тази година изтичат 7 от договорите с фирмите за почистване и сметосъбиране на 20 от 24 района на София, което налага да бъдат подписани нови споразумения. Столична община обяви в началото на юни обществените поръчки с обща прогнозна стойност 515 473 737 лева с ДДС за пет години.

На 4 октомври Столичната община обяви кризисна организация на сметопочистването в районите "Люлин" и "Красно село", след като договорът за тази зона изтече преди да бъде подписано ново споразумение. До това се стигна след като кметът Васил Терзиев отказа да подпише договор с единствения останал кандидат.

Какво следва:

Планът на общината за първа и седма зона е да премине към процедура за директно договаряне след изтичане на сроковете за обжалване. Покана за директно договаряне може да получи всеки един от участниците в мегапоръчката, както и други фирми, които не са участвали до този момент в процедурата.

Междувременно Столичната община работи в спешен порядък за повишаване на общинския капацитет за сметопочистване.

Зам.-кметът по екология Надежда Бобчева внесе в Столичния общински съвет доклад за увеличаване на щатната численост на СПТО от 307 на 489 служители, както и разширяване на структурата.

Столичният общински съвет (СОС) единодушно прие на 9 октомври доклада на Васил Терзиев, с който се дава съгласие Общинското дружество „Софекострой" ЕАД да използва собствени и заемни средства в размер до 9 млн. лв. с ДДС за закупуване на специализирана техника, необходима за сметопочистване.