София дала 5 устройства на НСО да си сменят светофари. Не можело да се “клонират” (Обзор)

60 устройства за смяна на сигналите на светофарните уредби в София е дала Столичната община на линейки, и още 5 - на Националната служба за охрана. Това съобщават от “Московска” 33 по повод случая, разказан от кмета на район “Средец” Трайчо Трайков. Той твърди, че на 10 ноември кола на НСО сменя сигнала на светофара на кръстовището на “Граф Игнатиев” и “Раковски” и трамваят, в който Трайков се вози, набива рязко спирачки.

Редът за движение на моторни превозни средства със специален режим е уреден в Закона за движение по пътищата и се прилага само при служебна необходимост и при спазване на всички изисквания за безопасност”, пишат от общината. Според чл. 92 от закона водач на превозно средство със специален режим може да преминава при забраняващ сигнал на светофара или без да спира на съответния пътен знак само след като намали скоростта достатъчно, за да извърши това безопасно. Може да надвишава разрешената максимална скорост дотолкова, че да не застраши нечий живот или имущество. Да не се съобразява със забранена посока на движение или завиване и да паркира или престоява независимо от разпоредбите, като през това време подава само светлинни сигнали.

“В изпълнение на тези разпоредби общинската дирекция по управление и анализ на трафика е разработила технически решения, които минимизират риска от инциденти. Системата позволява промяна на сигнала на светофара, за да бъдат информирани всички участници в движението за преминаването на автомобил със специален режим”, посочват от общината. Системата на 60-те линейки на Спешна помощ функционира само при включени сирени и лампи.

Общината няма информация в кои коли на НСО се ползват петте устройства.

Мит е, че може да се “клонират” - софтуерната и хардуерна защита на системата не позволява неоторизирано използване или “клониране”. Всяка неправомерна намеса може да се засече дистанционно и устройството да бъде изключено. За “клонирани” устройства заговори Трайчо Трайков. Трайчо Трайков

В случая, описан от него, става дума за предварително съгласувано временно пропускане на делегация по ул. “Г. С. Раковски”, като приоритетът в движението е бил осигурен по указания на МВР при предварително съгласуван маршрут. Не е вярно, че “светофарът е дал път на трамвая за секунди”, което впоследствие е довело до рязкото му спиране и падане на хора вътре, казват от общината. От видеозаписа на системата за управление на трафика се вижда ясно, че през цялото време светофарът е бил зелен за движещите се по “Раковски” коли, съответно за трамвая минаването е било забранено. Част от колите в този момент не се движат заради задръстване след кръстовището - изчакват, за да не застанат на самото кръстовище и да не блокират движението, обясниха още от общината.

По неофициална информация въпросният кортеж е превозвал главния прокурор на Унгария д-р Габор Над.

