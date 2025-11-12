НСО защити опасното движение на кортежа до Пловдив, обвини шофьора, който снима (Обзор)

Той се паникьосал от колите в насрещното - помислил, че ще го убият, от службата все пак ще правят проверка

Возили са президента на Ливан, който заедно с Радев посетил "Арсенал" в Казанлък

НСО защити служителите си, заснети да шофирав с висока скорост в насрещното на пътя Пловдив - Карлово, и обвини водача на засечената от тях кола Петър Иванов, че е поставил в риск себе си и офицерите от кортежа. Във вторник мъжът разпространи във фейсбук клип от видеорегистратора на колата си, на който се вижда как коли на НСО, полицията и линейки с включени светлини летят срещу неговия и други автомобили.

Кортежът е бил на чуждестранна делегация

на най-високо държавно ниво, обясниха от НСО. От медийни публикации стана ясно, че са возили президента на Ливан Жозеф Аун, който беше на официална визита у нас, а във въпросния ден е посетил завода на “Арсенал” в Казанлък. На снимките в местни медии се вижда, че присъства и президентът Румен Радев.

“Не намалиха. Летяха право срещу мен в моята лента. Черни, заплашителни джипове, предвождани от полицейска кола със светлини. За миг замръзнах. Помислих си, че това е краят”, разказа Петър Иванов пред taralej.bg.

“Присветнаха ми, сякаш аз съм престъпникът. Всичко стана за не повече от 10-15 секунди, но се усеща като цяла вечност, когато виждаш как няколко тона ламарина летят срещу теб”, описа още Иванов.

Той се прибирал към къщи. Първо видял полицейската кола. Решил, че има инцидент, и инстинктивно намалил скоростта. След нея обаче се появили черните коли на НСО. “Движеха се изцяло в моето платно. Дори не правеха опит да се приберат. Тогава един от джиповете ми присветна с дълги светлини. Те са в нарушение, а ми светят, за да се махна от пътя им. На практика ми казваха: “Махни се или ще те убием”, разказва Петър. Изпаднал в паника, успял да свие рязко вдясно. Гумите му се качили на банкета.

Разминал се на сантиметри

с кортежа, усетил въздушната струя от летящите коли. Зад него и други отбивали панически. Настанал хаос.

От НСО не са съгласни с Иванов. “Кортежът включва полицейски коли, линейка и всичко необходимо съгласно професионалните стандарти за охрана, които се практикуват навсякъде по света. Поведението на автора на клипа е рисково. Застрашава неговата собствена безопасност, както и тази на охраняваното лице”, се казва в позицията на службата. Цитират се текстове от Закона за НСО, които регламентират дейността им в подобни ситуации. Те позволяват нарушение на правилата при движение със специален режим, но при спазване на безопасността.

Посочват и че всеки, който не осигури път на такъв кортеж, може да бъде глобен с 200 лв.

“Непознаването на правилата в такива случаи може да доведе до тежки последици”, пишат от НСО.

Въпреки че отричат вина, ще направят вътрешна проверка, която да установи обстоятелствата около конкретната ситуация.

