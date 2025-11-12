Д-р Цоневски обвинен за жестокост към кучето Мая, но не и за убийството (Обзор)

Животното щяло да живее, евтаназирали го, защото е старо и бездомно

Д-р Ненад Цоневски е обвинен за умишлена жестокост към прегазеното от него куче Мая, но не и за причиняване на смъртта му. Това стана ясно от изявление на Софийската районна прокуратура в сряда.

Той може да получи от 1 до 5 г. затвор, ако бъде признат за виновен от съда. Цоневски не е обвинен за убийството на Мая, защото кучето е щяло да оцелее въпреки тежката гръбначна травма. Със сигурност нямало да може да движи задните си крака, става ясно от ветеринарномедицинската експертиза. Вероятно е щяло да има и парализа на предните лапи. Животинчето е от породата хъски, има чип, но е бездомно и нямало кой да се грижи за него. След съгласуване ветеринарният лекар го евтаназирал, обясни прокурор Николай Николаев. Той посочи, че по делото няма информация за предварителни подбуди на лекаря.

Кучето беше прегазено от колата на Ненад Цоневски в неделя. Видео от случката беше разпространено в социалните мрежи в понеделник. На клипа се вижда как колата на доктора излиза от гараж и гази с предните гуми кучето, което лежи на тротоара. След като вече е настъпил кучето с предните гуми, мъжът отваря вратата, излиза, поглежда към животното, което стене под гумите на автомобила. След това влиза обратно в колата, вратата се затваря и автомобилът продължава, минавайки през кучето и със задните гуми. То остава да агонизира.

Няма данни д-р Цоневски да е напуснал България. Той е от Северна Македония, но има и българско гражданство.

Негови съседи от улица “Пчиня” разкриха, че са го видели по тъмно, облечен със суитшърт с качулка заедно с негов приятел да изнасят чанти, куфари и черни чували от апартамента. Междувременно недоволството на гражданите от зачестилите случаи на насилие над животни прераства в протест, който ще е в петък пред Съдебната палата.

Военномедицинска академия отстрани временно доктора до приключването на разследването. Оттам заявиха още, че могат да се произнесат само за компетенциите му като лекар, но не и за личните му качества. ВМА съдейства на разследващите, сред които е и Военна полиция заради местоработата му.

“ВМА не толерира проявите на агресия и призивите за насилие, независимо към кого са насочени”, пише още в позицията.

