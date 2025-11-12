Садистите Габриела и Красимир от Перник на съд за мъчения и убийства на животни, снимали и порно (Обзор)

Отпаднали са обвиненията за пране на пари

8 месеца след ареста заради мъчения и убийства на животни Красимир Георгиев и Габриела Сашова от Перник са предадени на съд. Това съобщиха от окръжната прокуратура в Перник. Обвинени са за престъпен сговор, мъчения и убийства на животни, както и за създаване на порнографско съдържание. Отпаднали са тези за пране на пари.

Според разследването двамата се запознали през 2022 г. Малко по-късно станали любовници. Нямали много пари, но намерили възможност да печелят добре - открили платени канали в интернет, в които срещу заплащане се предлагат порно клипове със садо-мазо, както и такива с измъчване и умъртвяване на животни. Така решили да се включат в бизнеса.

Габриела си купила атрибути за жестоките клипове - предизвикателни дрехи и обувки, маски за лице, кожен камшик, електрошок и мачете.

Заедно с Красимир купували морски свинчета, котки, хамстери, мишки и зайци. Пазарували от зоомагазини, борси или пазари за животни, както и по обяви в интернет.

От март 2023 г. до декември 2024 г. двамата снимали много клипове с мъчения и убийства на животни. В тях Габриела говорела на английски, което доказва, че продукцията е разпространявана в чужбина. Освен клиповете с мъчения на животни двамата снимали и порно със себе си, което също продавали в затворени групи в различни приложения.

За продажба на файловете в интернет Габриела регистрирала канал в мобилното приложение Telegram. В него тя публикувала заснетите видеоклипове с порнографско и краш-фетиш съдържание, завършващи с умъртвяване и смачкване на изтезаваните животни. Съдържанието било достъпно след заплащане. В същия канал тя обявила, че е готова да заснема специални видеа по индивидуална поръчка на клиент, които да са достъпни само за него. Цената била между 130 и 700 евро в зависимост от вида на животното, както и за заснемане на видеа с порнографско съдържание. Плащало се през Revolut и Рaypal, както и с биткойни.

Красимир Георгиев също имал профил в Telegram, чрез който съдействал за разпространение на канала на Габриела в различни групи.

Двамата бяха задържани през март и още са в ареста.

