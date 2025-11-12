До три години всяко село край Търново с LED лампи, камери и нов асфалт

Всички кметства и кметски наместничества в общината ще имат енергоспестяващо LED улично осветление и съвременно видеонаблюдение. Приоритет са инвестициите в зелена инфраструктура и благоустройство – теми, които кметът на Велико Търново Даниел Панов обсъди заедно с кметовете и кметските наместници на населените места в общината.

За целта са привлечени близо 6 млн. лева с проект по Оперативна програма „Развитие на регионите" 2021-2027. По Националната инвестиционна програма за общините са защитили проекти за основен ремонт на всичките над 102 километра общински пътища. Целта е до 2028-а година до всяко населено място от общината да се пътува по обновен път, посочват от пресцентъра.

Жителите на всички села и сателитните градчета Дебелец и Килифарево могат да сменят напълно безплатно старите си замърсяващи печки на дърва и въглища чрез големия екопроект, който Велико Търново изпълнява по Програма „Околна среда". Даниел Панов разпореди на кметовете и кметските наместници да проведат нова информационна кампания във всяко населено място, за да се възползват повече граждани от възможността.

Обсъдени бяха и текущи въпроси, свързани със зимната подготовка, бюджета и инвестиционната програма за 2026-а година.