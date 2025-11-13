Ексшефът на митницата в Пловдив: Обвиненията срещу мен бяха, за да заеме някой друг поста ми

Като ПР в екипа на Здравко Димитров си спечели прозвището Отец Мирославий, защото периодично прикадяваше против магии и уроки коридорите в общината и кметския кабинет

Акцията срещу мен – задържането ми от полицията и обвиненията, че съм подпомагал контрабанда, е за да не бъда аз на поста и да ме сменят. Вероятно има някакви икономически интереси някой да заеме моето място.

Това каза в предаването „Тази сутрин" на Би Ти Ви бившият вече шеф на териториалното управление на митниците в Пловдив Мирослав Беляшки. Той престоя в ареста 80 дни.

Беляшки, бивш ПР на кмета Здравко Димитров, заел поста шеф на ТД "Митници" в Пловдив по времето на Петя Банкова, а финансов министър бе Асен Василев. Беляшки беше задържан зрелищно на 30 април т. г. след няколкочасова акция на работното му място в Пловдив и откаран в ареста в София. Бяха му повдигнати обвинения за длъжностно престъпление - осуетил проверка на ТИР с цигари на ГКПП Капитан Андреево, без да има право на това.

След 2 месеца и половина зад решетките, през юли той излезе под домашен арест. В края на октомври пък Софийския апелативен съд уважи молбата му и го пусна под гаранция от 8000 лв.

Заповедта за уволнението му е издадена в края на юли. Беляшки не отрича, че на 17 април е бил на митническия пункт Капитан Андреево, който обаче е под юрисдикцията на митниците в Бургас, а не на Пловдив, но не смята, че е извършил нарушение.

„В никакъв момент не съм имал за цел да извърша нещо незаконно, както беше интерпретирано", каза той.

Като ПР в община Пловдив си спечели прозвището Отец Мирославий, защото периодично прикадяваше коридорите и кметския кабинет против магии и уроки.