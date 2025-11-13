ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Местни протестират за опасен път във Ветрен, има загинала жена

Опасен път във Ветрен носи страх всеки ден за местните, когато пресичат. Неотдавна на това място е била блъсната жена, която е починала.

На пътя е било ударено и куче, което в момента се възстановява от няколко травми. 

"Аз лично закарах кучето във ветеринарна клиника, тъй като никой не положи усилия да му помогне. Преди това на същото място беше блъсната и жена, която почина", обясни Ирина Маршал пред Нова тв. Тя е от София, но от известно време живее във Ветрен.

Според нея улицата е опасна, тъй като се кара с висока скорост и никой не спазва ограниченията. 

"Изпращали сме писма до Агенция „Пътна инфраструктура" в Пазарджик за възможността за поставяне на „спящи полицаи". Хората настояват за това, но трябва съгласуване, защото пътят е републикански", обясни кметът на Ветрен Радослав Лютаков. 

