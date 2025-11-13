ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

Работодателите: Влизаме в комисиите на НС, за да оказваме натиск при съставянето на бюджета

Тристранка Снимка: Велислав Николов

Работодателските организации няма да организират протест срещу съставянето на бюджета. Ние ще влезем обаче във всички комисии на Народното събрание, които го обсъждат, за да окажем натиск да не се увеличава данъчно-осигурителната тежест. Това заяви в предаването „Тази сутрин" на Би Ти Ви Румен Радев, председател на УС на Асоциацията на индустриалния капитал.

Асоциацията заедно с останалите три национално представени работодателски организации отказаха да участват в днешното заседание на тристранката именно заради намеренията за увеличаване на осигуровките, което е предвидено в бюджета за догодина.

„На нас ни казаха, когато се съставяше новото правителство „Няма да има промяна на данъчно-осигурителния модел". Когато ни кажат такова нещо, ние очакваме то да бъде изпълнено", каза Радев.

Той обясни, че екипите ни на четирите работодателски организации излезли с много варианти на бюджета без увеличаване на данъчно-осигурителната тежест, но със съкращение на разходите и обуздаване на увеличаването на заплатите в публичния сектор. Нямало никакъв отговор или дебати. Когато поискали да се срещнат с отговорните за бюджета, в тристранката им обяснявали, че това не е бюджет на управляващата партия, а на цялата коалиция.

Тристранка

