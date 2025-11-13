Хванаха шофьор в Бургас с 3,29 промила алкохол в кръвта

Полицията в Бургас задържа шофьор, хванат да управлява автомобил след употреба на алкохол с концентрация - 3,29 промила, съобщи Би Ти Ви.
Случаят е от вчера. Тогава бе съобщено и за друг фрапиращ случай - при рутинна проверка във Врачеш е задържан водач с 4,23 промила алкохол.
52-годишният пиян шофьор е задържан около 13:15 часа вчера в района на бензиностанция на изхода на Бургас в посока София.
Водачът дал кръвна проба за химически анализ.
Задържан е за срок до 24 часа, а автомобилът му е иззет.
По случая е образувано бързо производство.